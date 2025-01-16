Росія вночі запустила 55 дронів, до відбиття атаки залучалась авіація

У ніч на 16 січня російські терористи запустили проти України 55 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори різних типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 34 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Дрони запускались із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучались:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 34 безпілотників у межах Київської, Полтавської, Черкаської, Сумської, Харківської, Чернігівської та низки інших областей.

Кілька дронів влучили у фермерське господарство у Черкаській області. Зокрема уламки дронів пошкодили приватні будинки у Харківській та Полтавській областях.

Ще 18 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Обстріли України

З початку широкомасштабного вторгнення Росії масовані обстріли ворога стали регулярно загрозою для мирного населення. Також у 2024-му було зафіксовано 13 масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до запровадження як аварійних, так і планових відключень електроенергії.

15 січня цього року російські сили здійснили масштабну атаку, запустивши 117 повітряних цілей проти України. Сили протиповітряної оборони (ППО) змогли успішно знищити 77 із них.