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Зенитчики сбили российский экспериментальный разведывательный дрон "Мерлин-ВР"

Иллюстративное фото: российский разведывательный дрон "Мерлин-ВР" (acebook.com/pasha.k.kashchuk)
Автор: Наталья Кава

Украинской военные ликвидировали российский дрон "Мерлин-ВР". Редкий дрон сбили зенитчики и пилоты ББС 63 бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как рассказали военные, за данным беспилотником следили сразу два экипажа FPV-дронов.

"Тот, кто не успел уничтожить добычу, снял подрыв и разлет обломков в небе", - подписано видео.

Что известно о дроне "Мерлин-ВР"

Российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

По данным из открытых источников, этот дрон может находиться в воздухе до десяти часов и подниматься на высоту до 5 км. Что в разы дольше российских Supercam и ZALA.

Полезная нагрузка составляет 6,5 килограмма, что позволяет установить на беспилотник мощный оптико-электронный модуль.

Производят дрон на мощностях российского института в Смоленске.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 16 января российские террористы запустили против Украины 55 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 34 из них.

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