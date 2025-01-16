Зенитчики сбили российский экспериментальный разведывательный дрон "Мерлин-ВР"

Ранее мы писали о том, что в ночь на 16 января российские террористы запустили против Украины 55 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 34 из них.

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