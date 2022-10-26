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Зенитчики уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью

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Среда 26 октября 2022 23:47
Зенитчики уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью Фото: Зенитчики сбили российскую ракету над Днепропетровской областью (perild.com)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают оберегать мирные украинские города от атак российских оккупантов. Наши воины 26 октября сбили вражескую цель над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Как указывают бойцы Вооруженных сил Украины, произошло это около 23:20 часов.

"Зенитное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно авиационную управляемую ракету Х-59. Держим строй", - отметили в ВК "Восток".

Напомним, 26 октября ВСУ сбили в Херсонской области вертолет. Им оказался ударный Ка-52 "Аллигатор".

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