Зенітник менше ніж за рік збив з ПЗРК дві ракети та чотири "Шахеди"

Український зенітник Артем менш ніж за рік знищив з переносного зенітного ракетного комплексу дві ракети та чотири ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряного командування "Захід" в Facebook.

"Артем - воїн Херсонської зенітної ракетної бригади, який менше ніж за рік знищив із переносного зенітного ракетного комплексу дві крилаті ракети ("Калібр" та Х-101) і чотири ударні безпілотники Shahed-136/131. Бойові завдання виконує у складі мобільної вогневої групи", - розповіли в Повітряному командуванні.

В ніч на 26 травня Артем знищив черговий ворожий безпілотник на південному напрямку. Як каже сам зенітник, це вдалося завдяки побратимам та спільній вірі у майбутню перемогу над агресором.

"Переможний дух завжди з нами. Наша мета - повернення всіх тимчасово захоплених територій України. Жодного іншого компромісу з російськими окупантами не може бути" - наголошує Артем.