ua en ru
Нд, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Хмельницькій області лунають вибухи

Хмельницький, Неділя 26 травня 2024 10:51
UA EN RU
У Хмельницькій області лунають вибухи Фото: у Хмельницькій області лунають вибухи 26 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

26 травня у Хмельницькій області лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"На Хмельниччині було чутно звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Хмельницької області

У ніч проти 26 травня у Хмельницькій області прогриміли вибухи. Вони сталися під час повітряної тривоги.

Пізніше жителі Старокостянтинова на Хмельниччині повідомляли про зникнення електроенергії у будинках.

Зазначимо, що під час цього масованого удару РФ використали 14 ракет, у тому числі "Кинджали". Також використовували і кілька десятків дронів. ППО збила всі дрони та 12 ракет, не вдалося збити тільки "Кинджали".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька область Вибухи
NEWS
Закон про мобілізацію: чи можуть призвати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи
Закон про мобілізацію: чи можуть призвати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію