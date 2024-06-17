Олещук показав бойову роботу українських льотчиків по ворожих цілях (відео)

Українські льотчики активно працюють по ворожих цілях на суходолі та в повітрі, а з прибуттям у всі бригади західних літаків ця робота буде значно ефективнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука .

За його словами, пілоти Повітряних сил продовжують виконувати небезпечні місії та завдання - знищувати ворожі цілі в повітрі, завдавати ударів по наземних об'єктах противника.

"На відео - бойова робота льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", - написав Олещук.

Командувач переконаний, що з надходженням до всіх бригад тактичної авіації Повітряних сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою.

Олещук наголосив, що наразі українські пілоти вичавлюють усе можливе з наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. Наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані й робить усе, щоб уберегти їх від ворожих очей. Окремо Олещук висловив подяку "Привидам Києва" за мужність і героїзм.