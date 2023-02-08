Зенітки Gepard та генератори: Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ

Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли дві зенітки Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:

Нагадаємо, що українські військові отримають до кінця лютого 2023 року ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони. Окрім цього Німеччина ще передасть танки.

До цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає понад сто старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

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