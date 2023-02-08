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Зенитки Gepard и генераторы: Германия передала новый пакет помощи для ВСУ

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Среда 08 февраля 2023 15:13
Зенитки Gepard и генераторы: Германия передала новый пакет помощи для ВСУ Фото: Gepard (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли две зенитки Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошло следующее:

  • 2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов;
  • 5 автомобилей для пограничников;
  • 29 электрогенераторов;
  • 6 грузовиков с крюковой системой загрузки;
  • 6 мобильных антенных систем
  • 10 контейнеров.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть – от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Напомним, что украинские военные получат до конца февраля 2023 еще больше управляемых ракет для противовоздушной обороны. Кроме того, Германия еще передаст танки.

До этого Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит более ста старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

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