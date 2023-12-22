Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію зброї

Німеччина сьогодні, 22 грудня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.
Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.
Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Також відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.
Окрім того, минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.
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