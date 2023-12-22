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Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію зброї

Архівне фото: Німеччина передала Україні нову партію зброї (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина сьогодні, 22 грудня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них. 

Що ще увійшло до списку допомоги

  • 10 БПЛА Vector;
  • Боєприпаси для Leopard 2A6;
  • 2 тягачів HX81;
  • 5 напівпричепів HX81;
  • 8 вантажівок Zetros;
  • 2 машини розмінування WiSENT 1 MC;
  • 2 машини прикордонної охорони;
  • 8 транспортних засобів;
  • 2 системи захисту зв'язку AMPS для вертольотів;
  • 2500 снарядів 155 мм;
  • 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. 

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Також відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.

Окрім того, минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

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