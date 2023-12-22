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Зенитки Gepard и не только. Германия передала Украине новую партию оружия

Архивное фото: Германия передала Украине новую партию оружия (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 22 декабря, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

Отмечается, что Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard и 30 240 боеприпасов к ним.

Что еще вошло в список помощи

  • 10 БПЛА Vector;
  • Боеприпасы для Leopard 2A6;
  • 2 тягача HX81;
  • 5 полуприцепов HX81;
  • 8 грузовиков Zetros;
  • 2 машины разминирования WiSENT 1 MC;
  • 2 машины пограничной охраны;
  • 8 транспортных средств;
  • 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов;
  • 2500 снарядов 155 мм;
  • 25 536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.

Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности. 

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Также известно, что в Германии окончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.

Кроме того, в прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

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