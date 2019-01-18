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"Зенит" сделал предложение "Шахтеру" о трансфере Ракицкого

Новости » Спорт    18.01.2019 - 16:06
"Зенит" сделал предложение "Шахтеру" о трансфере Ракицкого
Фото: Ярослав Ракицкий (twitter.com/fcshakhtar)

Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе

Украинский защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий может перейти в питерский "Зенит" в нынешнее зимнее трансферное окно. Об этом информирует tribuna.com.

Отмечается, что переговоры между клубами о трансфере 29-летнего футболиста находятся в завершающей стадии.

По информации издания "Чемпионат", российский клуб сделал предложение в размере около 10 млн евро. Контракт будет рассчитан на 2,5 года. Сам игрок также заинтересован в переходе.

Ракицкий является воспитанником "горняков" и защищает цвета клуба с 2009 года. За время выступления в составе донецкой команды футболист успел шесть раз стать чемпионом Украины и столько же раз завоевать Кубок страны.

В нынешнем сезоне Ракицкий принял участие в 11 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил 1 гол и получил 6 желтых карточек.

Напомним, "Динамо" объявило о подписании испанского форварда Франа Соля.

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