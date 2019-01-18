"Зеніт" зробив пропозицію "Шахтарю" щодо трансферу Ракицького

Фото: Ярослав Ракицький (twitter.com/fcshakhtar)

Зазначається, що сам гравець зацікавлений в переході

Український захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький може перейти в пітерський "Зеніт" в нинішнє зимове трансферне вікно. Про це інформує tribuna.com.

Зазначається, що переговори між клубами про трансфер 29-річного футболіста знаходяться в завершальній стадії.

За інформацією видання "Чемпіонат", російський клуб зробив пропозицію в розмірі близько 10 млн євро. Контракт буде розрахований на 2,5 роки. Сам гравець також зацікавлений в переході.

Ракицький є вихованцем "гірників" і захищає кольори клубу з 2009 року. За час виступу в складі донецької команди футболіст встиг шість разів стати чемпіоном України і стільки ж раз завоювати Кубок країни.

У нинішньому сезоні Ракицький взяв участь в 11 матчах української Прем'єр-ліги, в яких забив 1 гол і отримав 6 жовтих карток.

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