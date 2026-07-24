ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Землю купили чи продали серед року: як правильно розрахувати земельний податок

06:52 24.07.2026 Пт
2 хв
Розрахунок залежить від конкретного місяця
aimg Валерія Абабіна
Землю купили чи продали серед року: як правильно розрахувати земельний податок Фото: Як правильно розрахувати земельний податок при купівлі землі не з початку року (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українці, які отримали або передали земельну ділянку не з початку року, можуть платити мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) не за весь рік, а лише за фактичний період володіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби.

При розрахунку мінімального податкового зобов'язання ключове значення має фактичний період володіння або користування землею.

У податковій наголошують: якщо протягом року право на ділянку переходить від однієї людини до іншої, платити повне річне мінімальне податкове зобов'язання ( МПЗ) не доведеться жодній зі сторін.

Це стосується будь-яких форм передачі права, зокрема:

  • купівлі-продажу;
  • оренди;
  • суборенди;
  • емфітевзису.

Хто і скільки платить

За роз'ясненням Мінфіну, сума МПЗ розподіляється між учасниками пропорційно часу користування землею у календарному році.

Попередній землекористувач сплачує МПЗ за період з 1 січня до місяця, коли право на землю припинилося.

Новий землекористувач - з місяця, коли він фактично набув право на ділянку.

Сума МПЗ включається до загального податкового зобов'язання кожного з учасників окремо - пропорційно до фактичного періоду володіння або користування земельною ділянкою.

Мінімальний річний розмір МПЗ, встановлений Податковим кодексом України, підлягає коригуванню залежно від кількості місяців фактичного використання землі.

Такий підхід дозволяє точно розподілити податкове навантаження і уникнути нарахування зобов'язань за періоди, коли земельна ділянка фактично не перебувала у користуванні платника.

Раніше РБК-Україна писало, що власники земельних ділянок в Україні, які отримали землю у спадщину, можуть у певних випадках продати її і не сплачувати податки з отриманого доходу. Ідеться про специфіку оподаткування при продажу успадкованого майна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Податки
Новини
Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги
Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги
Аналітика
Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України
Катерина Гончарова, Василина Копитко Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України