Землю купили чи продали серед року: як правильно розрахувати земельний податок

Українці, які отримали або передали земельну ділянку не з початку року, можуть платити мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) не за весь рік, а лише за фактичний період володіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби.

При розрахунку мінімального податкового зобов'язання ключове значення має фактичний період володіння або користування землею.

У податковій наголошують: якщо протягом року право на ділянку переходить від однієї людини до іншої, платити повне річне мінімальне податкове зобов'язання ( МПЗ) не доведеться жодній зі сторін.

Це стосується будь-яких форм передачі права, зокрема:

купівлі-продажу;

оренди;

суборенди;

емфітевзису.

Хто і скільки платить

За роз'ясненням Мінфіну, сума МПЗ розподіляється між учасниками пропорційно часу користування землею у календарному році.

Попередній землекористувач сплачує МПЗ за період з 1 січня до місяця, коли право на землю припинилося.

Новий землекористувач - з місяця, коли він фактично набув право на ділянку.

Сума МПЗ включається до загального податкового зобов'язання кожного з учасників окремо - пропорційно до фактичного періоду володіння або користування земельною ділянкою.

Мінімальний річний розмір МПЗ, встановлений Податковим кодексом України, підлягає коригуванню залежно від кількості місяців фактичного використання землі.

Такий підхід дозволяє точно розподілити податкове навантаження і уникнути нарахування зобов'язань за періоди, коли земельна ділянка фактично не перебувала у користуванні платника.