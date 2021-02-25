Земля, квартиры и дома: суд арестовал имущество экс-главы МВД Захарченко
Печерский районный суд Киева арестовал имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко. Имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.
В частности, арестованы 3 квартиры и 6 гаражей в центральной части Киева, четыре жилых дома, а также 24 земельных участка.
Арест наложен в уголовном деле о финансировании Захарченко преступной организации экс-президента Виктора Януковича. По данным следствия, он скрывал полученные преступным путем деньги путем конвертации, покупки недвижимости и вывода его за границу на подконтрольные иностранные компании.
Напомним, ранее сообщалось, что суд по делам Майдана разрешил провести в отношении Захарченко заочное расследование.
В 2019 году его заочно арестовали, после Майдана он скрывается за границей. Захарченко также подозревают в отмывании 10 млрд гривен через фиктивный банк.