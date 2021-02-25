ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Земля, квартири та будинки: суд заарештував майно екс-голови МВС Захарченка

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 11:54
Земля, квартири та будинки: суд заарештував майно екс-голови МВС Захарченка Фото: Віталій Захарченко (wikimedia by ВАДИМ ЧУПРИНА)
Автор: РБК-Україна

Печерський районний суд Києва заарештував майно іноземних компаній, пов'язаних з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Майно передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Зокрема, арештовані 3 квартири і 6 гаражів у центральній частині Києва, чотири житлових будинки, а також 24 земельних ділянки.

Арешт накладено у кримінальній справі про фінансування Захарченком злочинної організації екс-президента Віктора Януковича. За даними слідства, він приховував отримані злочинним шляхом гроші шляхом конвертації, купівлі нерухомості та виведення його за кордон на підконтрольні іноземні компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у справах Майдану дозволив провести щодо Захарченка заочне розслідування.

В 2019 році його заочно заарештували, після Майдану він переховується за кордоном. Захарченка також підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віталій Захарченко арешт имущество
NEWS
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"