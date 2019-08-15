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Печерский суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

Новости » Политика    15.08.2019 - 14:19
Печерский суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко
Фото: Виталий Захарченко (УНИАН)

Такое решение суд принял в четверг

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Захарченко арестовали по ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

Так, суд в четверг, 15 августа, постановил избрать экс-главе МВД меру пресечения в виде содержания под стражей.

Указано, что определение следственного судьи может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Захарченко находится не в Украине.

Напомним, в начале февраля Генеральная прокуратура Украины информировала, что Печерский районный суд Киева повторно наложил арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, который был отменен 30 января.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2018-го стало известно, что Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен через фиктивный банк.

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Новости Украины Виталий Захарченко
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