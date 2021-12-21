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Вокруг Земли вращаются миллионы объектов, которые превратились в космический мусор

Автор: Иванна Шовкун

Координатор космических программ группы Noosphere Наталья Боротканич рассказала, что в космосе много мусора. Он также представляет значительную угрозу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться".

По словам Боротканич, в общем сегодня вокруг Земли вращается около 130 млн небольших объектов, размером до 1 сантиметра, которые превратились в мусор. Несмотря на свой небольшой размер, они представляют значительную угрозу как для космических аппаратов, так и для астронавтов, поскольку движутся хаотично и с высокой скоростью - около 8 километров в секунду.

"Свалку" образуют и части космических ракет, обломки уничтоженных спутников, элементы обшивки, инструменты, выпавшие из рук астронавтов, и другие объекты. По данным Стратегического командования США (USSTRATCOM), в околоземном пространстве вращаются более 20000 крупных объектов. Среди них более 2000 сателлитов, и каждый год их становится больше. Одних лишь ступеней ракет на низких орбитах насчитывается около 900.

Крупнейшим "создателем" мусора в космосе является Россия, за ней следуют США и Китай. Именно эти три государства ответственны за почти 90% неуправляемых космических объектов вокруг Земли. Недавно Россия создала еще более полутора тысяч обломков, уничтожив в ходе испытаний космического оружия свой старый спутник "Космос-1408", находившийся на низкой орбите.

Напомним, первые туристы на Международную космическую станцию по программе американской компании Axiom полетят в космос на пилотируемом корабле Crew Dragon от SpaceX в конце февраля 2022 года. Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в 55 млн долларов.

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