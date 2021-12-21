Полет первых туристов в космос на корабле SpaceX к МКС запланирован в конце зимы
Первые туристы на Международную космическую станцию по программе американской компании Axiom полетят в космос на пилотируемом корабле Crew Dragon от SpaceX в конце февраля 2022 года. Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в 55 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.
"Запуск планируется осуществить 28 февраля", - заявила руководитель пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людерс.
В экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.
Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.
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