Навколо Землі обертаються мільйони об'єктів, які перетворилися на космічне сміття

Координатор космічних програм групи Noosphere Наталія Боротканич розповіла, що в космосі багато сміття. Воно також становить значну загрозу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Звалище на орбіті. Чим загрожує космічний сміття і як з ним хочуть боротися ".

За словами Боротканич, загалом сьогодні навколо Землі обертається близько 130 млн невеликих об'єктів, розміром до 1 сантиметра, які перетворилися на сміття. Незважаючи на свій невеликий розмір, вони становлять значну загрозу як для космічних апаратів, так і для астронавтів, оскільки рухаються хаотично та з високою швидкістю - близько 8 кілометрів на секунду.

"Сміттєзвалище" утворюють і частини космічних ракет, уламки знищених супутників, елементи обшивки, інструменти, що випали з рук астронавтів, та інші об'єкти. За даними Стратегічного командування США (USSTRATCOM), у навколоземному просторі обертаються понад 20 000 великих об'єктів. Серед них понад 2000 сателітів, і щороку їх стає більшим. Одних лише щаблів ракет на низьких орбітах налічується близько 900.

Найбільшим "творцем" сміття в космосі є Росія, за нею слідують США і Китай. Саме ці три держави відповідальні за майже 90% некерованих космічних об'єктів навколо Землі. Нещодавно Росія створила ще понад півтори тисячі уламків, знищивши під час випробувань космічної зброї свій старий супутник "Космос-1408", який знаходився на низькій орбіті.