На Землі виявили 33 "темні плями" з тисячами невідомих рослин: чим стурбовані вчені

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Про що саме дізнались вчені

Згідно з дослідженням, проведеним групою експертів із Kew Gardens - Королівських ботанічних садів К'ю (всесвітньо визнаного ботанічного дослідного та навчального центру у Великій Британії), на нашій планеті існують щонайменше 33 "темні плями", де можуть "ховатися" невідомі людству рослини.

На думку науковців, десятки (якщо не сотні) тисяч видів рослин можуть досі чекати на своє відкриття в невідомих і важкодоступних локаціях.

При цьому ботаніки з Kew припускають, що три чверті всіх неописаних видів рослин, ймовірно, перебувають під загрозою зникнення.

З огляду на таку ситуацію, в межах проекту під керівництвом Kew Gardens дослідники вирішили виокремити ті локації, на яких необхідно зосередити особливу увагу - щоб знайти якомога більше невідомих науці видів рослин.

Чим стурбовані науковці

За словами наукового директора Kew професора Александра Антонеллі, невідомі види можуть містити "ключі" до майбутніх важливих відкриттів - ліків, палива чи інших інновацій.

Проте зараз вчені стурбовані тим, що велика кількість видів рослин можуть остаточно зникнути з нашої планети ще до того, як стануть відомими людству.

"Згідно з поточними цілями ООН ми захищаємо близько 30% планети... Але ми не знаємо, які території захищати, якщо у нас немає достовірної інформації", - зауважив експерт.

Він додав, що, згідно з результатами попередніх досліджень, "біологи не були особливо ефективними в документуванні біорізноманіття".

"Ми поверталися до одних і тих самих місць знову і знову. І ми нехтували деякими територіями, які можуть містити багато видів", - пояснив Антонеллі.

Де слід шукати "загублені" види

На думку науковців, більшість "темних плям" розташовані в Азії. Там було визначено щонайменше 22 області, що потребують подальших ретельних досліджень.

Йдеться, зокрема, про:

острів Суматра

східні Гімалаї

штат Ассам у північно-східній Індії

В'єтнам

В Африці більш ретельні дослідження ботаніки пропонують провести на острові Мадагаскар і у Капській провінції Південної Африки.

Окремої уваги заслуговують також локації у Південній Америці - Колумбія, Перу та Південно-східний регіон Бразилії.

Дослідники зазначають, що майже всі ці території збігають з тими, які вже визначені як "гарячі точки біорізноманіття". Йдеться про локації, багаті на різні види живих організмів, але небезпечні для них (тобто там видам може загрожувати знищення).

"Усі країни погодилися зберігати та відновлювати біорізноманіття, включно з біорізноманіттям рослин. Але як нам це зробити, якщо ми не знаємо, про які види йдеться? Або яке біорізноманіття і де саме ми можемо відновити", - зауважив почесний науковий співробітник Kew і викладач біології Лондонського університету королеви Марії Семюел Піронон.

Як можна пришвидшити пошук

Дослідники зазначають, що влада тих країн, де зустрічаються так звані "темні плями" часто не має можливості й ресурсів для "офіційної ідентифікації видів", тож для розв'язання проблеми необхідна консолідована співпраця - співробітництво між дослідницькими установами та місцевим населенням у всьому світі.

Водночас ботаніки попереджають: місцеві мешканці не повинні "самостійно збирати види". Це пояснюється і суворістю міжнародних законів (щодо переміщення біорізноманіття планетою), і потенційними загрозами для виживання видів.

Натомість можна фотографувати рослини у вищезазначених районах і ділитись ними на спеціалізованих платформах.

"Це - чудова можливість зміцнити партнерство між науковцями та громадянами, адже такі платформи, як iNaturalist, покладаються на обидві сторони. Люди фотографують те, що, на їхню думку, може бути цікавим для решти світу. А вчені відіграють ключову роль, оскільки допомагають ідентифікувати ці види", - зазначив Піронон.