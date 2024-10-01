На Земле обнаружили 33 "темных пятна" с тысячами неизвестных растений: чем обеспокоены ученые

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О чем именно узнали ученые

Согласно исследованию, проведенному группой экспертов из Kew Gardens - Королевских ботанических садов Кью (всемирно признанного ботанического исследовательского и учебного центра в Великобритании), на нашей планете существуют по меньшей мере 33 "темных пятна", где могут "скрываться" неизвестные человечеству растения.

По мнению ученых, десятки (если не сотни) тысяч видов растений могут до сих пор ждать своего открытия в неизвестных и труднодоступных локациях.

При этом ботаники из Kew предполагают, что три четверти всех неописанных видов растений, вероятно, находятся под угрозой исчезновения.

Учитывая такую ситуацию, в рамках проекта под руководством Kew Gardens исследователи решили выделить те локации, на которых необходимо сосредоточить особое внимание - чтобы найти как можно больше неизвестных науке видов растений.

Чем обеспокоены ученые

По словам научного директора Kew профессора Александра Антонелли, неизвестные виды могут содержать "ключи" к будущим важным открытиям - лекарствам, топливу или другим инновациям.

Однако сейчас ученые обеспокоены тем, что большое количество видов растений могут окончательно исчезнуть с нашей планеты еще до того, как станут известны человечеству.

"Согласно текущим целям ООН, мы защищаем около 30% планеты... Но мы не знаем, какие территории защищать, если у нас нет достоверной информации", - отметил эксперт.

Он добавил, что, согласно результатам предыдущих исследований, "биологи не были особенно эффективны в документировании биоразнообразия".

"Мы возвращались к одним и тем же местам снова и снова. И мы пренебрегали некоторыми территориями, которые могут содержать много видов", - пояснил Антонелли.

Где следует искать "потерянные" виды

По мнению ученых, большинство "темных пятен" расположено в Азии. Там было определено по меньшей мере 22 области, требующие дальнейших тщательных исследований.

Речь идет, в частности, про:

остров Суматра

восточные Гималаи

штат Ассам в северо-восточной Индии

Вьетнам

В Африке более тщательные исследования ботаники предлагают провести на острове Мадагаскар и в Капской провинции Южной Африки.

Отдельного внимания заслуживают также локации в Южной Америке - Колумбия, Перу и Юго-Восточный регион Бразилии.

Исследователи отмечают, что почти все эти территории совпадают с уже определенными как "горячие точки биоразнообразия". Речь идет о локациях, которые богаты разными видами живых организмов, но опасны для них (т.е. там видам может грозить уничтожение).

"Все страны согласились сохранять и восстанавливать биоразнообразие, включая биоразнообразие растений. Но как нам это сделать, если мы не знаем, о каких видах идет речь? Или какое биоразнообразие и где именно мы можем восстановить", - отметил почетный научный сотрудник Kew и преподаватель биологии Лондонского университета королевы Марии Сэмюэл Пиронон.

Как можно ускорить поиск

Исследователи отмечают, что власти тех стран, где встречаются так называемые "темные пятна", часто не имеют возможности и ресурсов для "официальной идентификации видов", поэтому для решения проблемы необходимо консолидированное сотрудничество - сотрудничество между исследовательскими учреждениями и местным населением во всем мире.

В то же время, ботаники предупреждают: местные жители не должны "самостоятельно собирать виды". Это объясняется и строгостью международных законов (о перемещении биоразнообразия по планете), и потенциальными угрозами для выживания видов.

Вместо этого можно фотографировать растения в вышеупомянутых районах и делиться ими на специализированных платформах.

"Это - отличная возможность укрепить партнерство между учеными и гражданами, ведь такие платформы, как iNaturalist, полагаются на обе стороны. Люди фотографируют то, что, по их мнению, может быть интересно остальному миру. А ученые играют ключевую роль, поскольку помогают идентифицировать эти виды", - отметил Пиронон.