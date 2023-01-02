До Землі прямує комета, яку востаннє бачили неандертальці

Як пише видання, комета C/2022 E3 (ZTF) зараз проходить через внутрішню частину Сонячної системи. Вона максимально наблизиться до Сонця 12 січня, а потім пролетить повз Землю, максимально наблизившись до нашої планети 1-2 лютого.

"Ймовірно, комету можна буде побачити неозброєним оком. У бінокль чи телескоп комету буде видно упродовж кількох днів. За даними NASA, у Північній півкулі комету можна буде побачити в ранковому небі", - зауважує Space.com.

За даними Лабораторії реактивного руху NASA, комета має період обертання близько 50 тисяч років. Тобто останніми людьми, які могли її бачити, були мешканці Землі часів льодовикового періоду, зокрема неандертальці.

Комету C/2022 E3 (ZTF) ідентифікували на початку березня 2022 року, коли вона була помічена ширококутною оглядовою камерою на Zwicky Transient Facility Паломарської обсерваторії у Каліфорнії.

Ця діаграма NASA показує орбітальний шлях комети C/2022 E3 (ZTF) на найближчому зближенні (NASA/JPL-Caltech)