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Землетрясения в Хорватии: рекомендации посольства для украинцев

Автор: Дмитрий Левицкий

В Хорватии за последние два дня произошли несколько мощных землетрясений. Из-за вероятности новых толчков посольство Украины в Хорватии дало рекомендации украинским гражданам.

Об этом говорится на странице украинского посольства в Facebook.

Украинцам рекомендуют внимательно следить за сообщениями местных органов о развитии сейсмологической ситуации в Хорватии.

"Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

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В случае повторного толчка, отметили в посольстве, нужно будет немедленно покинуть здания, но не пользоваться лифтом. Стоит также избегать нахождения возле линий электропередач и деревьев.

"Наш телефон, в случае чрезвычайной ситуации +385916051010", - добавили в посольстве.

Напомним, вчера центральную часть Хорватии всколыхнуло мощное землетрясение. Мощные подземные толчки повлекли разрушения в нескольких городах страны.

Как писало РБК-Украина, еще одно землетрясение в Хорватии произошло сегодня, 29 декабря. В результате подземных толчков часть Загреба осталась без света.

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