Землетрясения в Хорватии: рекомендации посольства для украинцев

В Хорватии за последние два дня произошли несколько мощных землетрясений. Из-за вероятности новых толчков посольство Украины в Хорватии дало рекомендации украинским гражданам.
Об этом говорится на странице украинского посольства в Facebook.
Украинцам рекомендуют внимательно следить за сообщениями местных органов о развитии сейсмологической ситуации в Хорватии.
"Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.
В случае повторного толчка, отметили в посольстве, нужно будет немедленно покинуть здания, но не пользоваться лифтом. Стоит также избегать нахождения возле линий электропередач и деревьев.
"Наш телефон, в случае чрезвычайной ситуации +385916051010", - добавили в посольстве.
Напомним, вчера центральную часть Хорватии всколыхнуло мощное землетрясение. Мощные подземные толчки повлекли разрушения в нескольких городах страны.
Как писало РБК-Украина, еще одно землетрясение в Хорватии произошло сегодня, 29 декабря. В результате подземных толчков часть Загреба осталась без света.