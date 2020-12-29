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Землетруси в Хорватії: рекомендації посольства для українців

Загреб, Вівторок 29 грудня 2020 15:53
Землетруси в Хорватії: рекомендації посольства для українців
Фото: наслідки землетрусу в Хорватії (twitter.com _antens)
Автор: Дмитро Левицький

У Хорватії за останні два дні сталися декілька потужних землетрусів. Через ймовірність нових поштовхів посольство України в Хорватії дало рекомендації українським громадянам.

Про це йдеться на сторінці українського посольства в Facebook.

Українцям рекомендують уважно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток сейсмологічної ситуації в Хорватії.

"Будьте обережні! Стежте за новинами! Намагайтеся не панікувати", - наголосили в дипломатичному представництві.

У разі повторного поштовху, зазначили в посольстві, потрібно буде негайно залишити будівлі, але не користуватися ліфтом. Варто також уникати перебування біля ліній електропередач та дерев.

"Наш телефон, у разі надзвичайної ситуації +385916051010", - додали у посольстві.

Нагадаємо, вчора центральну частину Хорватії сколихнув потужний землетрус. Потужні підземні поштовхи спричинили руйнування у декількох містах країни.

Як писало РБК-Україна, ще один землетрус в Хорватії стався сьогодні, 29 грудня. В результаті підземних поштовхів частина Загребу залишилася без світла.

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