ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших возросло

Измир, Пятница 30 октября 2020 19:26
Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших возросло
Фото: последствия землетрясения в Измире (twitter.com osamabinjavaid)
Автор: Дмитрий Левицкий

Количество жертв и пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции продолжает расти. Жертвами землетрясения в турецком Измире стали уже 12 человек.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

По данным турецкого Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате мощного землетрясения пострадали по меньшей мере 419 человек.

На завалах почти 20 домов продолжаются спасательно-поисковые работы.

Напомним, сегодня днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 балла залегал у побережья в Эгейском море. После основного землетрясения произошли несколько афтершоков.

Как писало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. Эпицентр, по данным греческих властей, находился в районе острова Самос.

Кроме того, в Греции в результате подземных толчков погибли двое детей. На греческом острове Самос обвалилась стена дома.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Турцияземлетрясение

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь