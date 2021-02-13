Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек

В Японии в результате землетрясения на северо-востоке страны пострадавшими считаются минимум 50 человек. Также вышли из строя несколько электростанций.
Об этом сообщает Japan Times.
Известно, что после землетрясения было отключено электричество в некоторых районах префектур Фукусима, Мияги, Иватэ и Тотиги. Также компания JR East временно приостановила работу своих линий синкансэн Тохоку, Дзёэцу и Хокурику.
Сообщалось об отключении электричества в минимум 950 тысяч домохозяйств в стране.
Напомним, в субботу, около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. Оно произошло неподалеку префектуры Фукусима.
По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1. Ее последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.