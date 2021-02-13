UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек

Автор: Роман Тверденко

В Японии в результате землетрясения на северо-востоке страны пострадавшими считаются минимум 50 человек. Также вышли из строя несколько электростанций.

Об этом сообщает Japan Times.

Популярные новости
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС 12 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок 11 февраля 2021
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021
В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые 11 февраля 2021
В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности 12 февраля 2021
"Совершенно неубиваемые". Лавров заявил о выгоде минских соглашений для РФ 12 февраля 2021
В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса 12 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021

Известно, что после землетрясения было отключено электричество в некоторых районах префектур Фукусима, Мияги, Иватэ и Тотиги. Также компания JR East временно приостановила работу своих линий синкансэн Тохоку, Дзёэцу и Хокурику.

Сообщалось об отключении электричества в минимум 950 тысяч домохозяйств в стране.

Напомним, в субботу, около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. Оно произошло неподалеку префектуры Фукусима.

По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1. Ее последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Япония
Читайте также
Миллион домов без света, 30 пострадавших: последствия землетрясения в Японии
В Японии произошло землетрясение, есть угроза цунами
Прогноз погоды