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Землетрус в Японії: кількість постраждалих збільшилася до 50 осіб

Автор: Роман Тверденко

В Японії в результаті землетрусу на північному сході країни постраждалими вважаються щонайменше 50 осіб. Також вийшли з ладу кілька електростанцій.

Про це повідомляє Japan Times.

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Відомо, що після землетрусу було відключено електрику в деяких районах префектур Фукусіма, Міягі, Івате і Тотігі. Також компанія JR East тимчасово призупинила роботу своїх ліній сінкансен Тохоку, Дзьоецу і Хокурику.

Повідомлялося про відключення електрики в мінімум 950 тисячах домогосподарств в країні.

Нагадаємо, в суботу, близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. Воно сталося неподалік префектури Фукусіма.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1. Її наслідки ліквідовують досі. В цей раз землетрус не призвело до надзвичайних подій на Фукусіма-1 і Фукусіма-2.

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