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В Японии произошло мощное землетрясение, способное вызвать цунами

Новости » Происшествия    10.05.2019 - 04:49
В Японии произошло мощное землетрясение, способное вызвать цунами
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Землетрясение задело остров Кюсю, где расположены атомные станции

В Японии в юго-восточной части острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,3, что могло привести к цунами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что землетрясение произошло в пятницу, 10 мая. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки. Через некоторое время предупреждения о цунами было снято, поскольку угроза миновала.

Отметим, что на острове Кюсю располагаются атомные электростанции, однако ни одна из них в результате землетрясения не пострадала. Утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.

Сейчас сведений о жертвах, разрушениях, неполадках энергосетей или сбоев в работе транспортных и коммунальных систем не поступало.

Напомним, в феврале 2019 в результате землетрясения магнитудой 5,7 на северном японском острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере три человека. Более 70 жилых домов тогда остались без водоснабжения. Также в регионе частично было приостановлено железнодорожное сообщение.

А недавно в Папуа - Новой Гвинее на восточном побережье страны произошло землетрясение магнитудой 7,2.

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