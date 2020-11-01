Землетрясение в Измире: из-под обломков спасли 70-летнего мужчину

Турецкие спасатели в Измире спасли из-под обломков 70-летнего мужчину. Он находился там в течение 33 часов после мощного землетрясения на Эгейском побережье Турции и греческих островах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Мужчина, опознанный как Ахмет Ситим, был спасен под обломками одного из 20 жилых домов, разрушенных в районе Байракли Измира, который находился в процессе реконструкции из-за недостаточной сейсмостойкости.

Турецкие власти сообщили о большем количестве смертей в воскресенье. Число погибших в Измире достигло 58, а двое подростков погибли на греческом острове Самос.

"На данный момент нам известно, что 58 наших граждан погибли в результате землетрясения и 896 человек получили ранения", - заявил журналистам в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган добавил, что правительство "намерено залечить раны наших братьев и сестер в Измире до того, как начнутся холода и дожди".

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, около 702 пострадавших уже выписаны из больниц, а восемь остаются в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, 30 октября днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море. По меньшей мере 896 человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 октября, направился в субботу в Измир для ознакомления с шагами по устранению последствий разрушительного землетрясения.

Как сообщало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. На греческом острове Самос под обломками здания погибли два человека.