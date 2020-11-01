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Землетрус в Ізмірі: з-під уламків врятували 70-річного чоловіка

Автор: Олександр Білоус

Через 33 години після землетрусу під уламками знаходять живих людей

Турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка. Він перебував там протягом 33 годин після потужного землетрусу на Егейському узбережжі Туреччини і грецьких островах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Чоловік, пізнаний як Ахмет Ситим, був врятований під уламками одного з 20 житлових будинків, зруйнованих у районі Байраклі Ізміру, який перебував у процесі реконструкції через недостатню сейсмостійкість.

Турецька влада повідомила про значну кількість смертей в неділю. Число загиблих в Ізмірі досягло 58, а двоє підлітків загинули на грецькому острові Самос.

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"На даний момент нам відомо, що 58 наших громадян загинули в результаті землетрусу і 896 осіб отримали поранення", - заявив журналістам у неділю президент Туреччини Таїп Ердоган.

Ердоган додав, що уряд "має намір залікувати рани наших братів і сестер в Ізмірі до того, як почнуться холоди і дощі".

За словами міністра охорони здоров'я Фахреттина Коджі, близько 702 постраждалих вже виписані з лікарень, а вісім залишаються у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, 30 жовтня днем в турецькому Ізмірі стався землетрус, яке спричинило серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі. Щонайменше 896 осіб отримали поранення.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 31 жовтня, попрямував у суботу в Ізмір для ознайомлення із кроками по усуненню наслідків руйнівного землетрусу.

Як повідомляло РБК-Україна, підземні поштовхи також досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули дві людини.

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