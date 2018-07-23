Землетрясение в Иране: количество пострадавших возросло до 287 человек

Новости Происшествия 23.07.2018 - 00:46
Иллюстративное фото (nsf.gov)
Иллюстративное фото (nsf.gov)

На месте происшествия продолжаются ремонтные работы от последствий землетрясения

В результате землетрясения в Иране пострадали 287 человек. Об этом сообщает IRIB из данных экстренных служб. 

Амбулаторную помощь получили восемь человек, еще пятеро были госпитализированы. В районе происшествия продолжают работать медики и экстренные службы. 

Жителям провинции, которые остались без домов, предоставлено жилье. Ведутся ремонтные работы. На данный момент электричество есть почти во всех поселениях. 

Напомним, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. По сообщениям, утром 22 июля мощные толчки ощущались в городе Руйдар.

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