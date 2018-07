Землетрясение в Иране: количество пострадавших возросло до 287 человек

На месте происшествия продолжаются ремонтные работы от последствий землетрясения

В результате землетрясения в Иране пострадали 287 человек. Об этом сообщает IRIB из данных экстренных служб.

Амбулаторную помощь получили восемь человек, еще пятеро были госпитализированы. В районе происшествия продолжают работать медики и экстренные службы.

Жителям провинции, которые остались без домов, предоставлено жилье. Ведутся ремонтные работы. На данный момент электричество есть почти во всех поселениях.

