На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7

Информации о пострадавших пока нет

В провинции Гормозган на юге Ирана, сегодня утром, 22 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, информации о пострадавших пока нет.

По сообщениям, утром 22 июля мощные толчки ощущались в городе Руйдар.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шанхае в связи с приближением тайфуна "Ампил" местные эвакуировали более 190 тысяч человек.

Также ранее РБК-Украина писало, что из-за наводнения в Китае более 100 тыс. жителей города Чунцин были временно эвакуированы на период пикового уровня паводка.

Ранее, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. Известно о повреждении около 270 тыс. зданий, в стране было прекращено железнодорожное сообщение.