Землетрус в Ірані: кількість постраждалих зросла до 287 осіб

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 00:46
Ілюстративне фото (nsf.gov)
Ілюстративне фото (nsf.gov)

На місці події тривають ремонтні роботи від наслідків землетрусу

У результаті землетрусу в Ірані постраждали 287 осіб. Про це повідомляє IRIB з посиланням на дані екстрених служб.

Амбулаторну допомогу отримали вісім осіб, ще п'ятеро були госпіталізовані. У районі події продовжують працювати медики і екстрені служби.

Жителям провінції, які залишилися без будинків, надано житло. Проводяться ремонтні роботи. Наразі електрика є майже у всіх поселеннях.

Нагадаємо, в Ірані стався землетрус магнітудою 5,7 балів. За повідомленнями, уранці 22 липня потужні поштовхи відчувалися в місті Руйдар.

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