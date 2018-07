Землетрус в Ірані: кількість постраждалих зросла до 287 осіб

На місці події тривають ремонтні роботи від наслідків землетрусу

У результаті землетрусу в Ірані постраждали 287 осіб. Про це повідомляє IRIB з посиланням на дані екстрених служб.

Амбулаторну допомогу отримали вісім осіб, ще п'ятеро були госпіталізовані. У районі події продовжують працювати медики і екстрені служби.

Жителям провінції, які залишилися без будинків, надано житло. Проводяться ремонтні роботи. Наразі електрика є майже у всіх поселеннях.

Magnitude 5.9 earthquake in western Iran injures nearly 290: A magnitude 5.9 earthquake hit western Iran on Sunday, injuring at least 287 people, hours after two quakes struck Hormozgan province in the south, the official Iranian news agency IRNA reported. https://t.co/Z9JqioFGHW