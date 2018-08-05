Землетрясение в Индонезии: погибли 39 человек, десятки раненых

Новости Происшествия 05.08.2018 - 22:43
Фото: землетрясение в Индонезии (twitter.com/DailySabahRU)
Фото: землетрясение в Индонезии (twitter.com/DailySabahRU)

Индонезийские власти распространили предупреждение об опасности возникновения цунами

В результате землетрясения в Индонезии на острове Ломбок в воскресенье, 5 августа, погибли не менее 39 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает DW.

Новое землетрясение, произошедшее через неделю после сильных подземных толчков на том же острове, вызвало также небольшое цунами высотой в 13 сантиметров.

Как сообщают местные СМИ, на Ломбоке и на острове Бали, который находится в 100 километрах к западу, повреждены многие здания, также сообщается о повреждениях в аэропорту Бали.

Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах на северо-восток от Ломбока на 15-километровой глубине.

За первым толчком последовали повторные, спасательные службы призвали местное население и туристов держаться подальше от берегов.

Толчки также ощущались на острове Ява.

Землетрясение в Индонезии: погибли 39 человек, десятки раненых
Землетрясение в Индонезии: погибли 39 человек, десятки раненых
Землетрясение в Индонезии: погибли 39 человек, десятки раненых
 

Фото: землетрясение в Индонезии 

К вечеру воскресенья по местному времени индонезийские власти вновь распространили предупреждение об опасности возникновения цунами.

Напомним, в Индонезии на острове Ломбок в воскресенье, 5 августа, произошло землетрясение магнитудой 7,0.

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Теги:  землетрясение,  Индонезия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС