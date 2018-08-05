Землетрус в Індонезії: загинули 39 людей, десятки поранених

Новини Надзвичайні події 05.08.2018 - 22:43
Фото: землетрус в Індонезії (twitter.com/DailySabahRU)
Фото: землетрус в Індонезії (twitter.com/DailySabahRU)

Індонезійська влада поширила попередження про небезпеку виникнення цунамі

У результаті землетрусу в Індонезії на острові Ломбок у неділю, 5 серпня, загинули щонайменше 39 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє DW.

Новий землетрус, що стався через тиждень після сильних підземних поштовхів на тому ж острові, викликав також невелике цунамі заввишки 13 сантиметрів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на Ломбоку і на острові Балі, що за 100 кілометрах на захід, пошкоджено багато будівель, також повідомляється про пошкодження в аеропорту Балі.

Епіцентр землетрусу був за 18 кілометрів на північний схід від Ломбока на 15-кілометровій глибині.

За першим поштовхом були повторні, рятувальні служби закликали місцеве населення і туристів триматися подалі від берегів.

Поштовхи також відчувалися на острові Ява.

До вечора неділі за місцевим часом індонезійська влада знову поширила попередження про небезпеку виникнення цунамі.

Нагадаємо, в Індонезії на острові Ломбок у неділю, 5 серпня, стався землетрус магнітудою 7,0.

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Теги:  землетрус,  Индонезия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС