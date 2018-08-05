Землетрус в Індонезії: загинули 39 людей, десятки поранених

Індонезійська влада поширила попередження про небезпеку виникнення цунамі

У результаті землетрусу в Індонезії на острові Ломбок у неділю, 5 серпня, загинули щонайменше 39 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє DW.

Новий землетрус, що стався через тиждень після сильних підземних поштовхів на тому ж острові, викликав також невелике цунамі заввишки 13 сантиметрів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на Ломбоку і на острові Балі, що за 100 кілометрах на захід, пошкоджено багато будівель, також повідомляється про пошкодження в аеропорту Балі.

Епіцентр землетрусу був за 18 кілометрів на північний схід від Ломбока на 15-кілометровій глибині.

За першим поштовхом були повторні, рятувальні служби закликали місцеве населення і туристів триматися подалі від берегів.

Поштовхи також відчувалися на острові Ява.

До вечора неділі за місцевим часом індонезійська влада знову поширила попередження про небезпеку виникнення цунамі.

At least three people have been killed after a powerful 7.0 magnitude earthquake hit the popular tourist island of Lombok, near Bali in Indonesia



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Нагадаємо, в Індонезії на острові Ломбок у неділю, 5 серпня, стався землетрус магнітудою 7,0.