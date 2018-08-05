В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7, есть погибшие

Землетрясение в Индонезии произошло на глубине 20 километров

В Индонезии на острове Ломбок в воскресенье, 5 августа, произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, землетрясение произошло на глубине 20 километров. Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам.

По данным агентства dpa, вследствие землетрясения погибли 16 человек.

Напомним, в Индонезии 31 июля, эвакуировали более 500 альпинистов, которые были заблокированы на стратовулкане Ринджани на индонезийском острове Ломбок.

Ранее, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,5 км и 1 км на юго-восток от города Лелонгкен. В результате землетрясения погибли 14 человек.

Добавим, что в июне 2018 года у берегов Индонезии произошло три землетрясения. Первое магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра.

Второе магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 км на северо-запад от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км. В третий раз подземные толчки произошли в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км.