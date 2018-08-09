Землетрясение в Индонезии: число погибших возросло до 381

Состояние 670 пострадавших оценивается как очень тяжелое

Количество погибших в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 381 человека, а ранения получили более одной тысячи человек. Об этом сообщил губернатор провинции Западные Малые Зондские острова Зайнул Маджиди, сообщает новостной портал Detik.

Он подчеркнул, что состояние 670 человек оценивается как очень тяжелое.

"Я обратился к центральному правительству с просьбой объявить в связи со случившимся национальную катастрофу… Погиб 381 человек, ранения получили более одной тысячи человек, из которых около 670 - очень тяжелые", - отметил губернатор.

Он также отметил, что более 270 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Наиболее пострадавшей считается северная часть острова.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, количество погибших в Индонезии в результате мощного землетрясения на острове Ломбок возросло до 347 человек. Местные власти уверены, что число жертв будет расти по мере того, как спасатели и техника будут разбирать завалы.

5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9. Землетрясение произошло на глубине 20 километров. Оно было зафиксировано в 11:46 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах на северо-восток от города Матарам. В результате бедствия 150 тыс. человек были эвакуированы, с серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тыс. остались без крыши над головой.