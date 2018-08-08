Землетрясение в Индонезии: число погибших возросло до 347

Местные власти убеждены, что количество жертв будет расти

В Индонезии в результате мощного землетрясения на острове Ломбок количество погибших возросло до 347 человек. Об этом сообщает в среду телеканал CNN Indonesia.

Отметим, что местные власти уверены, что число жертв будет расти по мере того, как спасатели и техника будут разбирать завалы.

Напомним, агентство по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенггара Агунги Прамуи отмечает, что многие из погибших были именно с северных и западных частей Ломбоки. Также из-за стихийного бедствия в районах полуострова не стало света. Было объявлено предупреждение о цунами.

Как известно, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9. Землетрясение произошло на глубине 20 километров. Оно было зафиксировано в 11:46 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах на северо-восток от города Матарам.

В результате бедствия 150 тыс. человек были эвакуированы, с серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тыс. остались без крыши над головой.

В операции по спасению людей присоединилась армия Индонезии.