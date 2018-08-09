Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 381

Стан 670 постраждалих оцінюється як дуже важкий

Кількість загиблих у результаті землетрусу на острові Ломбок в Індонезії зросла до 381 людини, а поранення отримали понад одна тисяч осіб. Про це повідомив губернатор провінції Західні Малі Зондські острови Зайнула Маджіді, повідомляє новинний портал Detik.

Він підкреслив, що стан 670 осіб оцінюється як дуже важкий.

"Я звернувся до центрального уряду з проханням оголосити у зв'язку із тим, що трапилося, національну катастрофу... Загинула 381 людина, поранення отримали більше однієї тисячі осіб, з яких близько 670 - дуже важкі", - зазначив губернатор.

Він також зазначив, що понад 270 тисяч місцевих жителів були змушені покинути свої будинки. Найбільш постраждалою вважається північна частина острова.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, кількість загиблих в Індонезії у результаті потужного землетрусу на острові Ломбок зросла до 347 осіб. Місцева влада впевнена, що число жертв буде рости в міру того, як рятувальники і техніка будуть розбирати завали.

5 серпня на острові Ломбок стався землетрус магнітудою 6,9. Землетрус стався на глибині 20 кілометрів. Воно було зафіксовано о 11:46 за часом UTC. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався у 49 кілометрах на північний схід від міста Матарам. У результаті лиха 150 тис. чоловік були евакуйовані, з серйозними травмами до медиків звернулися понад 230 осіб, близько 70 тис. залишилися без даху над головою.