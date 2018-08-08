Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 347

Місцева влада переконана, що кількість жертв буде зростати

В Індонезії в результаті потужного землетрусу на острові Ломбок кількість загиблих зросла до 347 осіб. Про це повідомляє в середу телеканал CNN Indonesia.

Зазначимо, що місцева влада упевнена, що число жертв буде рости в міру того, як рятувальники та техніка будуть розбирати завали.

Нагадаємо, агентство з питань зменшення небезпеки стихійних лих у провінції Західна Нуса Тенггара Агунгі Прамуі зазначає, що багато хто із загиблих були саме з північних та західних частин Ломбоки. Такожу зв'язку з стихійним лихом в районах півострова не стало світла. Було оголошено попередження про цунамі.

Як відомо, 5 серпня на острові Ломбок стався землетрус магнітудою 6,9. Землетрус стався на глибині 20 кілометрів. Він був зафіксований в 11:46 по часу UTC. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 49 кілометрах на північний схід від міста Матарам.

В результаті лиха 150 тис. чоловік були евакуйовані, з серйозними травмами до медиків звернулися понад 230 осіб, близько 70 тис. залишилися без даху над головою.

В операції з порятунку людей приєдналася армія Індонезії.