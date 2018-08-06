Землетрясение в Индонезии: число погибших возросло до 142

Еще 200 человек получили ранения

На индонезийских островах Ломбок и Бали в результате землетрясения погибли как минимум 142 человека, еще 200 получили ранения. Об этом сообщает Mirror.

Агентство по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенггара Агунги Прамуи отмечает, что многие из погибших были именно с северных и западных частей Ломбоки. Также из-за стихийного бедствия в районах полуострова не стало света. Было объявлено предупреждение о цунами.

"По меньшей мере 142 человека погибли и 200 человек получили ранения после масштабного землетрясения, произошедшего на индонезийских островах для отдыха Ломбок и Бали", - говорится в сообщении.

В операции по спасению людей присоединилась армия Индонезии.

Напомним, что ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Индонезии погибло 91 человек.

Добавим, что в Индонезии на острове Ломбок в воскресенье, 5 августа, произошло землетрясение магнитудой 7,0.

Землетрясение произошло на глубине 20 километров. Оно было зафиксировано в 11.46 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах на северо-восток от города Матарам.