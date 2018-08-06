Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 90

Ожидается, что число погибших еще может возрасти

В результате землетрясения в Индонезии по состоянию на 6 августа погиб 91 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Сообщается, что число жертв может увеличиться, потому что данные о погибших поступают из северных районов страны, где обрушились несколько тысяч зданий. Также сообщается, что на данный момент иностранцев среди жертв нет. Кроме того, известно о гибели двух человек на соседнем острове Бали.

Напомним, ранее РБК-Украина о гибели 82 человек в результате землетрясения в Индонезии на острове Ломбок 5 августа. По данным местного Агентства метеорологии, климата и геофизики, после землетрясения произошло около 120 афтершоков, а их магнитуда составила от 6,9 до 7. Также сообщалось, что без электричества и коммуникаций осталось несколько районов острова Ломбок. Военные отправляют туда транспорт с медикаментами, продуктами и другой помощью. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытых пространствах.