Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 142

Ще 200 людей отримали поранення

На індонезійських островах Ломбок і Балі внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 142 людини, ще 200 отримали поранення. Про це повідомляє Mirror.

Агентство з питань зменшення небезпеки стихійних лих в провінції Західна Нуса-Тенггара Агунги Прамуйї зазначає, що багато загиблих були саме з північних та західних частин Ломбоки. Також через стихійне лихо у районах півострову не стало світла. Було оголошене попередження щодо цунамі.

"Щонайменше 142 людини загинули та 200 людей отримали поранення після масштабного землетрусу, який стався на індонезійських островах для відпочинку Ломбок та Балі", - йдеться у повідомленні.

До операції з порятунку людей долучилася армія Індонезії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що через землетрус в Індонезії загинула 91 людина.

Додамо, що в Індонезії на острові Ломбок у неділю, 5 серпня, стався землетрус магнітудою 7,0.

Землетрус стався на глибині 20 кілометрів. Він був зафіксований в 11.46 по часу UTC. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 49 кілометрах на північний схід від міста Матарам.