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Землетрясение в Гаити: спустя неделю под завалами нашли более 20 выживших

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Порт-о-Пренс, Понедельник 23 августа 2021 19:50
Землетрясение в Гаити: спустя неделю под завалами нашли более 20 выживших Фото: спустя неделею после землетрясения в Гаити нашли выживших (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спустя неделю после землетрясения в Гаити из-под завалов нашли 24 выживших, среди них 4 детей. До этого момента они числились пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Telesur.

По его данным, спасатели обнаружили 24 человека, включая 4 детей в районе горы Пик-Макайя на территории департамента Юг. Их на вертолете доставили в ближайшую коммуну. Подробности спасательной операции не приводятся.

Напомним, 14 августа Гаити потрясло сильное землетрясение, которые разрушило здание. Толчки чувствовались по всей стране.

Отметим, после землетрясения страну накрыл шторм. В результате погибли более 2000 человек.

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