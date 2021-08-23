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Землетрус в Гаїті: через тиждень під завалами знайшли понад 20 тих, що вижили

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Порт-о-Пренс, Понеділок 23 серпня 2021 19:50
Землетрус в Гаїті: через тиждень під завалами знайшли понад 20 тих, що вижили Фото: через тиждень після землетрусу в Гаїті знайшли тих, хто вижив (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Через тиждень після землетрусу в Гаїті з-під завалів знайшли 24 вижили, серед них 4 дітей. До цього моменту вони були зазначеним зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Telesur.

За його даними, рятувальники виявили 24 людини, включаючи 4 дітей в районі гори Пік-Макайя на території департаменту Південь. Їх на вертольоті доставили в найближчу комуну. Подробиці рятувальної операції не наводяться.

Нагадаємо, 14 серпня Гаїті потрясло сильний землетрус, які зруйнувала будівля. Поштовхи відчувалися по всій країні.

Відзначити, після землетрусу країну накрив шторм. В результаті загинули понад 2000 осіб.

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