Землетрясение в Гаити привело к протестам: люди требуют еды и лекарств

После землетрясения в Гаити люди остались ни с чем после землетрясения. Это заставило их выйти на протесты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Люди собрались у аэропорта на юге Гаити, устроив акции протеста. Они недовольны тем, что государственная поступает к ним слишком медленно. После землетрясения многие из них не просто остались без дома, но и без еды и воды.

Десятки людей появились в местном аэропорту, требуя еды после того, как прибыл вертолет с припасами. Полиции пришлось вмешаться, чтобы позволить грузовику с гуманитарной помощью уехать.

Джерри Чандлер, глава Агентства гражданской защиты Гаити, которое занимается реагированием на чрезвычайные ситуации, сказал, что ему известно, что помощь еще не поступила во многие общины, но власти пытались помочь населению.

"Разочарование и отчаяние населения понятны, но ... население просят не блокировать колонны, чтобы Гражданская защита могла выполнять свою работу и помогать нуждающимся", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Чендлера, по крайней мере 600 000 человек нуждались в гуманитарной помощи и 135 000 семей были перемещены.