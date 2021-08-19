ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Землетрус в Гаїті призвів до протестів: люди вимагають їжі і ліків

Новость на русском →
Гаїті, Четвер 19 серпня 2021 00:07
Землетрус в Гаїті призвів до протестів: люди вимагають їжі і ліків Фото: жителі Гаїті залишилися без їжі і будинків після землетрусу(twitter.com/ajplus)
Автор: Наталья Скороход

Після землетрусу в Гаїті люди залишилися ні з чим після землетрусу. Це змусило їх вийти на протести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Люди зібралися біля аеропорту на півдні Гаїті, влаштувавши акції протесту. Вони незадоволені тим, що державна надходить до них занадто повільно. Після землетрусу багато з них не просто залишилися без будинку, але і без їжі і води.

Десятки людей з'явилися в місцевому аеропорту, вимагаючи їжі після того, як прибув вертоліт з припасами. Поліції довелося втрутитися, щоб дозволити вантажівці з гуманітарною допомогою виїхати.

Джеррі Чандлер, глава агентства цивільного захисту Гаїті, яке займається реагуванням на надзвичайні ситуації, сказав, що йому відомо, що допомога ще не надійшла в багато громад, але влада намагалася допомогти населенню.

"Розчарування і відчай населення зрозумілі, але ... населення просять не блокувати колони, щоб Цивільний захист міг виконувати свою роботу і допомагати нужденним", - сказав він на прес-конференції.

За словами Чендлера, принаймні 600 000 осіб потребували гуманітарної допомоги і 135 000 сімей були переміщені.

При цьому допомогу Гаїті відправляли США, Тайвань, країни Латинської Америки, такі як Чилі, Колумбія, Домініканська Республіка, Мексика, Панама і Венесуела. Вони відправили продовольство, медикаменти і предмети постачання. Деякі країни також відправляють рятувальників і лікарів.

Нагадаємо, що проблеми з постачанням гуманітарної допомоги виникали і раніше після землетрусу в Гаїті. Її не можуть доставити через бандитизм.

Раніше повідомлялося, що після землетрусу Гаїті накрив шторм. В результаті загинули 2000 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Землетрус
NEWS
Отримає орден від Зеленського та обговорить Донбас: деталі візиту Меркель в Україну
Отримає орден від Зеленського та обговорить Донбас: деталі візиту Меркель в Україну
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні