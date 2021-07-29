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Землетрясение у берегов Аляски стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года

Автор: Анастасия Рокитна

У берегов американского штата Аляска произошло сильное землетрясение - магнитудой 8,2. Оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBS.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 91 километра от населенного пункта Перривилл. Также произошло около десятка афтершоков. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2.

После землетрясения сначало была объявлена угроза цунами, но потом ее отменили.

Сейсмолог Майкл Уэст заявил, что это было крупнейшее землетрясение в регионе Аляски с 1965 года.

Напомним, сегодня утром на Аляске произошло мощное землетрясение.

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землетрясениеАляска