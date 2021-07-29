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На Аляске произошло мощное землетрясение. Объявлена угроза цунами

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Аляска, Четверг 29 июля 2021 09:43
На Аляске произошло мощное землетрясение. Объявлена угроза цунами Фото: на Аляске произошло мощное землетрясение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1 на территории штата Аляска. Есть угроза цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Геологической службы США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км.

После этого землетрясения произошли еще два. Один силой 6,2, а второй - 5,6.

На Аляске произошло мощное землетрясение. Объявлена угроза цунами

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Аляска землетрясение цунами
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