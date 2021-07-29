На Аляске произошло мощное землетрясение. Объявлена угроза цунами
Фото: на Аляске произошло мощное землетрясение (GettyImages)
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1 на территории штата Аляска. Есть угроза цунами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Геологической службы США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км.
После этого землетрясения произошли еще два. Один силой 6,2, а второй - 5,6.