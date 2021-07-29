Землетрус біля берегів Аляски став найсильнішим в Північній Америці з 1964 року

Біля берегів американського штату Аляска стався сильний землетрус - магнітудою 8,2. Воно стало найсильнішим в Північній Америці з 1964 року.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CBS .

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 91 кілометра від населеного пункту Перрівілл. Також сталося близько десятка афтершоків. Магнітуда найсильнішого з них склала 6,2.

Після землетрусу спочатку була оголошена загроза цунамі, але потім її скасували.

Сейсмолог Майкл Уест заявив, що це був найбільший землетрус в регіоні Аляски з 1965 року.